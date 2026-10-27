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Fonte: il Post
La Giordania ha attaccato il sud della Siria in risposta alla sparatoria in una chiesa in cui erano state uccise nove persone
27 Ott 2026 • 0 commenti
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