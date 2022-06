La grande fuga degli ebrei dall’Ucraina e dalla Russia

Un articolo di Inside over tratta della fuga di molti ebrei dai due paesi oggi in guera verso Israele.

Se la fuga dall’Ucraina invasa è abbastanza facilmente comprensibile a livello intuitivo quella dalla Russia sembra essere motivata da un timore di nuove persecuzioni.

Prova ne è la fuga, ormai acclarata, del rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt. Ufficialmente si era recato in Israele per andare a trovare il padre malato. Ma secondo quanto affermano i suoi famigliari (che, ad oggi, non sono stati smentiti) è fuggito, perché stava subendo pressioni troppo forti dalle autorità russe. Il quotidiano francese Le Figaro aveva già parlato dell’insistenza con cui l’Fsb (successore del Kgb) volesse estorcergli dichiarazioni a favore dell’invasione dell’Ucraina.

All’inizio di giugno, a Monaco, dove Goldschmidt si era recato per partecipare all’incontro annuale della Conferenza dei rabbini europei della quale è il presidente, aveva già rilasciato dichiarazioni molto significative. Al quotidiano Deutsche Welle aveva detto che “la guerra di Putin in Ucraina sta portando al più grande esodo d’ebrei che si ricordi dai tempi del nazismo e di Stalin”. Non intendeva solo gli ebrei ucraini, in fuga verso i Paesi vicini, Israele e Stati Uniti, ma anche gli ebrei russi. “Una parte significativa della comunità ebraica ha lasciato la Russia, mentre un’altra parte significativa ci sta pensando”.