Decine di migliaia di persone sono arrivate nella città dove un anno fa crollò la tettoia che diede inizio all’eccezionale ondata di proteste contro il governo
Continua a leggere: La grande manifestazione per l’anniversario dell’incidente di Novi Sad, in Serbia
Fonte: il Post
La grande manifestazione per l’anniversario dell’incidente di Novi Sad, in Serbia
1 Nov 2025 • 0 commenti
Decine di migliaia di persone sono arrivate nella città dove un anno fa crollò la tettoia che diede inizio all’eccezionale ondata di proteste contro il governo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.