Senza Sinner e Alcaraz, possono vincere un torneo del Grande Slam per la prima volta; o per la venticinquesima, nel caso di Novak Djokovic
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Fonte: il Post
La grande occasione per gli altri tennisti al Roland Garros
29 Mag 2026 • 0 commenti
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