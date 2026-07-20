I partecipanti hanno marciato verso il parlamento per criticare i molti problemi del sistema educativo, mentre Modi cerca di sminuire tutto
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Fonte: il Post
La grande protesta a New Delhi organizzata dal Partito popolare degli scarafaggi
20 Lug 2026 • 0 commenti
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