L’invenzione delle protesi in movimento prima della robotica

Greta Plaitano su L’Indiscreto parla dell’invenzione e sviluppo delle «protesi cinetiche».

Le prime sperimentazioni partono da un medico condotto toscano, Giuliano Vanghetti. Vanghetti, per scappare dalla vita di provincia, si imbarcò alla volta dell’Abissinia e qui, nel 1896, fu testimone della sanguinosa battaglia di Adua. L’ordine di Menelik ai suoi combattenti era di amputare la mano destra e il piede sinistro dei prigionieri di guerra:

Nel suo studio ad Empoli Vanghetti decise di sviluppare una protesi che non fosse solo un riempitivo estatico. L’idea del medico era di praticare amputazioni precise, che salvassero muscoli e tendini potenzialmente ancora attivi, da collegare poi a protesi mobili. Questo sistema avrebbe permesso ai paziente di replicare parte o molti movimenti di tutti i giorni.

Vanghetti, che come tutti gli inventori geniali della storia – da Leonardo da Vinci a Marie Curie – oltre ad avere una mente matematica possedeva anche una grande immaginazione, inizia a sperimentare le sue visioni come può, applicando delle protesi di legno e ferro su cani, gatti e volatili, e iniziando a osservarne i primi risultati. Ma il primo opuscolo del 1898, inviato alle più importanti cliniche europee e società scientifiche d’Europa per chiedere fondi e supporto tecnico non ottenne alcuna risposta. Il medico ricorda nelle sue memorie di essersi per un certo periodo rassegnato al fallimento, accettando di passare “per teorico, visionario, disutile. Poiché a molti sembra che lo studioso sia un essere, se non dannoso, per lo meno a carico della società, specialmente quando sia dedicato a lunga ricerca di cose nuove”.