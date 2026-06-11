I bombardamenti israeliani contro Hezbollah si ripercuotono su tutta la popolazione, aumentando le divisioni in una società già frammentata
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Fonte: il Post
La guerra di Israele in Libano sta mettendo una comunità contro l’altra
11 Giu 2026 • 0 commenti
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