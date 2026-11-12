Quelle prodotte dai combustibili fossili sono diminuite leggermente a causa del prezzo del petrolio e dei costi sempre più bassi delle rinnovabili
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Fonte: il Post
La guerra in Iran ha contribuito a ridurre le emissioni
12 Nov 2026 • 0 commenti
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