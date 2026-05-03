Dopo vari attacchi ai grandi centri di elaborazione dati fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, si sta pensando a come proteggerli
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Fonte: il Post
La guerra sta cambiando anche i progetti sui data center
3 Mag 2026 • 0 commenti
Dopo vari attacchi ai grandi centri di elaborazione dati fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, si sta pensando a come proteggerli
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