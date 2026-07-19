La leggenda del Miserere di Allegri

27 giugno 2026

In questa puntata Fabio Antonelli, in solitaria, ci racconta della leggenda del Miserere di Allegri.

C’è una leggenda che si racconta da secoli: il Miserere di Gregorio Allegri era così sacro che il Vaticano ne proibiva la trascrizione, pena la scomunica. Poi un quattordicenne lo ascolta una volta sola nella Cappella Sistina e lo riscrive a memoria. Quel ragazzino era Mozart. In questo episodio vi racconto chi era davvero Allegri, perché questo brano veniva custodito come un segreto di Stato, e cosa significava arrivare nella Roma papalina del Settecento durante il grande viaggio italiano del giovane Wolfgang. Storia, musica e un furto che forse non fu proprio un furto. Episodio in solitaria, senza ospiti: solo io, voi e il salmo 51