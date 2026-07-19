La leggenda del Miserere di Allegri

27 giugno 2026
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, in solitaria, ci racconta della leggenda del Miserere di Allegri.
C’è una leggenda che si racconta da secoli: il Miserere di Gregorio Allegri era così sacro che il Vaticano ne proibiva la trascrizione, pena la scomunica. Poi un quattordicenne lo ascolta una volta sola nella Cappella Sistina e lo riscrive a memoria. Quel ragazzino era Mozart. In questo episodio vi racconto chi era davvero Allegri, perché questo brano veniva custodito come un segreto di Stato, e cosa significava arrivare nella Roma papalina del Settecento durante il grande viaggio italiano del giovane Wolfgang. Storia, musica e un furto che forse non fu proprio un furto. Episodio in solitaria, senza ospiti: solo io, voi e il salmo 51
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
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