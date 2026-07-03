Protestano per come ha ostacolato la legge sul fine vita e chiedono di «prendere atto della situazione» e «trarne le conseguenze necessarie»
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Fonte: il Post
La lettera dei consiglieri scientifici del CNR contro il capo del CNR
3 Lug 2026 • 0 commenti
Protestano per come ha ostacolato la legge sul fine vita e chiedono di «prendere atto della situazione» e «trarne le conseguenze necessarie»
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