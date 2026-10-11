Costarono 23 milioni di euro e dovevano essere un investimento, ma già all’epoca erano poco utilizzabili (perché non sono veri tablet)
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Fonte: il Post
La Lombardia non riesce a disfarsi dei tablet usati nel referendum del 2017
11 Ott 2026 • 0 commenti
Costarono 23 milioni di euro e dovevano essere un investimento, ma già all’epoca erano poco utilizzabili (perché non sono veri tablet)
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