È quella che serve per produrre microchip avanzati e la costruisce soltanto un’azienda al mondo: per gli Stati Uniti è un problema
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Fonte: il Post
La macchina più importante del mondo potrebbe essere finita in Cina
8 Lug 2026 • 0 commenti
È quella che serve per produrre microchip avanzati e la costruisce soltanto un’azienda al mondo: per gli Stati Uniti è un problema
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