C’entra una notizia falsa sul candidato della destra, Flávio Bolsonaro, ma la religione ha ancora un peso notevole nella società e nella politica
Continua a leggere: La Madonna patrona del Brasile è finita al centro della campagna elettorale
Fonte: il Post
La Madonna patrona del Brasile è finita al centro della campagna elettorale
29 Set 2026 • 0 commenti
C’entra una notizia falsa sul candidato della destra, Flávio Bolsonaro, ma la religione ha ancora un peso notevole nella società e nella politica
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.