In un mese e mezzo ci sono stati vari tentativi di rimorchio falliti per le condizioni difficili e perché la nave è imponente
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Fonte: il Post
La metaniera russa danneggiata è ancora alla deriva al largo della Libia
18 Apr 2026 • 0 commenti
In un mese e mezzo ci sono stati vari tentativi di rimorchio falliti per le condizioni difficili e perché la nave è imponente
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