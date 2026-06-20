La morte di Spotify: perché lo streaming musicale è ad un passo dal diventare obsoleto

Il substack The Artist Economy discute gli aspetti economici dei servizi di streaming musicale, e le prospettive nell’immediato futuro, partendo da un’intervista ad uno dei protagonisti storici del settore, Jimmy Iovine, secondo il quale “i servizi di streaming sono a un passo dall’obsolescenza“.

Storicamente, le major discografiche (come RCA, Philips e Sony) non possedevano solo i diritti musicali, ma anche l’hardware necessario per l’ascolto (giradischi, mangianastri, CD player). Oggi, le etichette hanno perso questo controllo: dipendono da giganti tecnologici terzi (Apple, Google, Amazon e Spotify) che possiedono la distribuzione, gli algoritmi e, soprattutto, i dati dei clienti.

A differenza del video streaming (dove Netflix o HBO competono con contenuti esclusivi), i servizi musicali offrono tutti esattamente lo stesso catalogo di 100 milioni di brani. Questa mancanza di differenziazione trasforma la musica in una commodity simile all’elettricità o all’acqua, portando a una svalutazione inconscia del prodotto da parte del consumatore.

Il modello di business delle piattaforme di streaming indipendenti (come Spotify) è considerato “non funzionante” rispetto a quello di aziende come Netflix, perché in queste i costi sono fissi rispetto al numero di utenti, mentre i costi delle piattaforme musicali aumentano linearmente con il numero di utenti; infatti, il 70% di ogni dollaro guadagnato deve essere pagato ai titolari dei diritti.

Aziende come Apple e Amazon possono permettersi di perdere denaro con la musica perché la usano per vendere altri prodotti (iPhone nel primo caso o abbonamenti Prime nel secondo), mentre Spotify non ha questa possibilità.

L’articolo critica le piattaforme per essere diventate dei semplici “sportelli bancomat” che non favoriscono l’interazione tra artisti e fan. Spotify, in particolare, viene accusato di proteggere i dati degli ascoltatori per mantenere il controllo, impedendo agli artisti di costruire una vera comunità o di possedere un contatto diretto con il proprio pubblico.

L’articolo denuncia il sistema di pagamento attuale come una “truffa”. Il denaro degli abbonamenti finisce in un unico fondo comune e viene distribuito in base alla quota di mercato totale; questo significa che i soldi versati da un fan di nicchia finiscono per sovvenzionare le mega-star del pop anziché sostenere gli artisti effettivamente ascoltati dall’utente. Le conclusioni sono pessimistiche: