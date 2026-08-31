Nel mondo della moda si parla da tempo dell’opportunità di riabilitare il talentuoso stilista licenziato da Dior nel 2011 per insulti antisemiti
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Fonte: il Post
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31 Ago 2026 • 0 commenti
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