È quella contro il governo europeista guidato da Ilie Bolojan, e potrebbe portare a elezioni anticipate
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Fonte: il Post
La mozione di sfiducia che ha messo d’accordo il centrosinistra e l’estrema destra, in Romania
28 Apr 2026 • 0 commenti
È quella contro il governo europeista guidato da Ilie Bolojan, e potrebbe portare a elezioni anticipate
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