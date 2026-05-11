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Fonte: il Post
La multinazionale di elettrodomestici Electrolux ha annunciato ai sindacati 1.700 esuberi e la chiusura di uno stabilimento in Italia
11 Mag 2026 • 0 commenti
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