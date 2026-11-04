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Fonte: il Post
La multinazionale statunitense 3M pagherà 7,4 miliardi di dollari per chiudere varie cause sui PFAS nelle sue schiume antincendio
4 Nov 2026 • 0 commenti
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