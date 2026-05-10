I passeggeri saranno sottoposti a test sulla nave, saranno portati a terra su piccole barche e prenderanno un aereo poco dopo
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Fonte: il Post
La nave su cui è in corso un’infezione da hantavirus è arrivata a Tenerife
10 Mag 2026 • 0 commenti
I passeggeri saranno sottoposti a test sulla nave, saranno portati a terra su piccole barche e prenderanno un aereo poco dopo
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