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Fonte: il Post
La nazionale italiana maschile di curling ha vinto la medaglia d’argento agli Europei: è il suo miglior risultato di sempre
1 Nov 2026 • 0 commenti
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