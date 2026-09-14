Il meccanismo delle preferenze avvantaggia gli uomini da sempre, quello proposto dal governo rischia di farlo in modo clamoroso
Continua a leggere: La nuova legge elettorale potrebbe ridurre drasticamente le donne in parlamento
Fonte: il Post
La nuova legge elettorale potrebbe ridurre drasticamente le donne in parlamento
14 Set 2026 • 0 commenti
Il meccanismo delle preferenze avvantaggia gli uomini da sempre, quello proposto dal governo rischia di farlo in modo clamoroso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.