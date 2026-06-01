La nota attivista ambientalista ha avviato un progetto per mapparli, visto che spesso le costruzioni iniziano senza che gli abitanti siano avvisati
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Fonte: il Post
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1 Giu 2026 • 0 commenti
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