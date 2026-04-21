Fu uno degli ultimi desideri di papa Francesco: è pronta da mesi, ma Israele non ha mai autorizzato il suo spostamento nella Striscia
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Fonte: il Post
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21 Apr 2026 • 0 commenti
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