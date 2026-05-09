Si terrà oggi, ma per farla la Russia ha dovuto ottenere un cessate il fuoco con l’Ucraina, ed è una bella umiliazione
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Fonte: il Post
La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per Putin
9 Mag 2026 • 0 commenti
Si terrà oggi, ma per farla la Russia ha dovuto ottenere un cessate il fuoco con l’Ucraina, ed è una bella umiliazione
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