Continua a leggere: La parlamentare australiana Helen Haines, investita volontariamente lunedì, ha subìto l’amputazione anche della gamba destra
Fonte: il Post
La parlamentare australiana Helen Haines, investita volontariamente lunedì, ha subìto l’amputazione anche della gamba destra
21 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La parlamentare australiana Helen Haines, investita volontariamente lunedì, ha subìto l’amputazione anche della gamba destra
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.