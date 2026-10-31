«Il tour comprendeva almeno una ventina di tombe. Cominciavamo dai non parenti. Mia madre ci teneva da subito a indicarci, a pochi passi dall’ingresso, il punto dov’era sepolta una bambina sua coetanea»
Continua a leggere: La pedagogia dei cimiteri
Fonte: il Post
La pedagogia dei cimiteri
31 Ott 2026 • 0 commenti
«Il tour comprendeva almeno una ventina di tombe. Cominciavamo dai non parenti. Mia madre ci teneva da subito a indicarci, a pochi passi dall’ingresso, il punto dov’era sepolta una bambina sua coetanea»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.