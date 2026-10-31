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La pedagogia dei cimiteri

La pedagogia dei cimiteri

31 Ott 2026 di hookii0 commenti

«Il tour comprendeva almeno una ventina di tombe. Cominciavamo dai non parenti. Mia madre ci teneva da subito a indicarci, a pochi passi dall’ingresso, il punto dov’era sepolta una bambina sua coetanea»
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Fonte: il Post


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