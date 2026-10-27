Gli avvocati degli agenti avevano sempre puntato su altre due cause, ovvero i problemi cardiaci e l’uso di cocaina
Continua a leggere: La perizia della procura dice che Abderrahim Fakir sarebbe morto anche a causa dell’intervento dei poliziotti
Fonte: il Post
La perizia della procura dice che Abderrahim Fakir sarebbe morto anche a causa dell’intervento dei poliziotti
27 Ott 2026 • 0 commenti
Gli avvocati degli agenti avevano sempre puntato su altre due cause, ovvero i problemi cardiaci e l’uso di cocaina
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