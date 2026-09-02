Il nuovo libro pubblicato da Altrecose è il racconto di una strana amicizia e del mondo “affascinante e torbido” del commercio internazionale dell’arte
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Fonte: il Post
La più grande truffa dell’arte contemporanea
2 Set 2026 • 0 commenti
Il nuovo libro pubblicato da Altrecose è il racconto di una strana amicizia e del mondo “affascinante e torbido” del commercio internazionale dell’arte
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