Quella alle elezioni di metà mandato lo è diventata dopo che è stato assegnato uno dei 5 seggi mancanti: i deputati Democratici sono 258, contro 173 Repubblicani
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Fonte: il Post
La più grande vittoria dei Democratici alla Camera dal 1992
22 Nov 2026 • 0 commenti
Quella alle elezioni di metà mandato lo è diventata dopo che è stato assegnato uno dei 5 seggi mancanti: i deputati Democratici sono 258, contro 173 Repubblicani
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