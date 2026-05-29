Tiziana Siciliano si è proposta come vicesindaca dopo aver portato avanti per due anni le accuse contro l’attuale amministrazione
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Fonte: il Post
La pm dell’indagine sull’urbanistica a Milano vuole candidarsi alle elezioni a Milano
29 Mag 2026 • 0 commenti
Tiziana Siciliano si è proposta come vicesindaca dopo aver portato avanti per due anni le accuse contro l’attuale amministrazione
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