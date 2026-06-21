Dopo il referendum è iniziata una fase di instabilità politica senza precedenti che di fatto è ancora in corso, senza che se ne veda la fine
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Fonte: il Post
La politica britannica non si è più ripresa da Brexit
21 Giu 2026 • 0 commenti
Dopo il referendum è iniziata una fase di instabilità politica senza precedenti che di fatto è ancora in corso, senza che se ne veda la fine
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