Continua a leggere: La polizia britannica sta indagando su possibili legami fra l’Iran e chi ha dato fuoco a 4 ambulanze di un’associazione ebraica a Londra
Fonte: il Post
La polizia britannica sta indagando su possibili legami fra l’Iran e chi ha dato fuoco a 4 ambulanze di un’associazione ebraica a Londra
24 Mar 2026 • 0 commenti
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