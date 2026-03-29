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Fonte: il Post
La Polizia israeliana ha impedito al cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro
29 Mar 2026 • 0 commenti
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