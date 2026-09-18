Circa 1.700 sono stati portati in una struttura allestita nel porto, in un’operazione un po’ caotica, ma migliaia rimangono senza alloggio
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Fonte: il Post
La polizia spagnola ha trasferito alcuni dei migranti che vivevano sulle spiagge di Ceuta
18 Set 2026 • 0 commenti
Circa 1.700 sono stati portati in una struttura allestita nel porto, in un’operazione un po’ caotica, ma migliaia rimangono senza alloggio
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