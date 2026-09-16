Continua a leggere: La polizia turca ha fermato decine di persone della comunità LGBTQ+ che chiedevano di liberare quelle arrestate nel weekend
Fonte: il Post
La polizia turca ha fermato decine di persone della comunità LGBTQ+ che chiedevano di liberare quelle arrestate nel weekend
16 Set 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La polizia turca ha fermato decine di persone della comunità LGBTQ+ che chiedevano di liberare quelle arrestate nel weekend
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.