Continua a leggere: La Polonia dice che un incendio avvenuto mercoledì in una stazione di Starlink vicino a Varsavia è stato un atto di sabotaggio
Fonte: il Post
La Polonia dice che un incendio avvenuto mercoledì in una stazione di Starlink vicino a Varsavia è stato un atto di sabotaggio
25 Set 2026 • 0 commenti
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