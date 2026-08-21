Continua a leggere: La portaerei USS Lincoln sta tornando negli Stati Uniti, dopo nove mesi in Medio Oriente che hanno portato l’equipaggio allo stremo
Fonte: il Post
La portaerei USS Lincoln sta tornando negli Stati Uniti, dopo nove mesi in Medio Oriente che hanno portato l’equipaggio allo stremo
21 Ago 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La portaerei USS Lincoln sta tornando negli Stati Uniti, dopo nove mesi in Medio Oriente che hanno portato l’equipaggio allo stremo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.