In pochi giorni ha criticato le politiche migratorie del governo di Pedro Sánchez, poi gli ha espresso solidarietà: perché?
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Fonte: il Post
La posizione del governo italiano su Ceuta e sulla Spagna è cambiata in fretta
5 Ago 2026 • 0 commenti
In pochi giorni ha criticato le politiche migratorie del governo di Pedro Sánchez, poi gli ha espresso solidarietà: perché?
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