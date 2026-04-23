Deve negoziare con Israele per mettere fine a una guerra che non ha iniziato, cercando di non spaccare il paese e bilanciando interessi molto diversi
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Fonte: il Post
La posizione impossibile del governo libanese
23 Apr 2026 • 0 commenti
Deve negoziare con Israele per mettere fine a una guerra che non ha iniziato, cercando di non spaccare il paese e bilanciando interessi molto diversi
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