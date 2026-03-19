In uno dei reportage raccolti in “Da vicino. Raccontare la guerra oggi”, Daniele Raineri dice di non esserne più così sicuro
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Fonte: il Post
La presenza di giornalisti internazionali può evitare i crimini di guerra?
19 Mar 2026 • 0 commenti
In uno dei reportage raccolti in “Da vicino. Raccontare la guerra oggi”, Daniele Raineri dice di non esserne più così sicuro
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