Continua a leggere: La presidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha rimosso il ministro della Difesa Vladimir Padrino López, in carica da 12 anni
Fonte: il Post
La presidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha rimosso il ministro della Difesa Vladimir Padrino López, in carica da 12 anni
18 Mar 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La presidente del Venezuela Delcy Rodríguez ha rimosso il ministro della Difesa Vladimir Padrino López, in carica da 12 anni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.