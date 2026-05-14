Il viaggio istituzionale di Isabel Díaz Ayuso, di destra, ha fatto arrabbiare tutti ed è finito tra polemiche e qualche bugia
Continua a leggere: La presidente della comunità di Madrid è andata in Messico, ed è stato un disastro
Fonte: il Post
La presidente della comunità di Madrid è andata in Messico, ed è stato un disastro
14 Mag 2026 • 0 commenti
Il viaggio istituzionale di Isabel Díaz Ayuso, di destra, ha fatto arrabbiare tutti ed è finito tra polemiche e qualche bugia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.