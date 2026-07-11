Continua a leggere: La presidente della Moldavia ha nominato un nuovo primo ministro, Vasile Tofan, dopo le dimissioni a sorpresa di quello precedente
Fonte: il Post
La presidente della Moldavia ha nominato un nuovo primo ministro, Vasile Tofan, dopo le dimissioni a sorpresa di quello precedente
11 Lug 2026 • 0 commenti
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