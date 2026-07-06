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La prima cellula sintetica costruita da zero?

La prima cellula sintetica costruita da zero?

6 Lug 2026 di hookii0 commenti

Un gruppo di ricerca sostiene di aver creato in laboratorio qualcosa di simile alla vita, ma ci sono dubbi sia sulla definizione di “vita” che sulla solidità dello studio
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Fonte: il Post


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