Un gruppo di ricerca sostiene di aver creato in laboratorio qualcosa di simile alla vita, ma ci sono dubbi sia sulla definizione di “vita” che sulla solidità dello studio
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Fonte: il Post
La prima cellula sintetica costruita da zero?
6 Lug 2026 • 0 commenti
Un gruppo di ricerca sostiene di aver creato in laboratorio qualcosa di simile alla vita, ma ci sono dubbi sia sulla definizione di “vita” che sulla solidità dello studio
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