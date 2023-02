La prima legge a firma Meloni è uno schiaffo alla concorrenza

Oscar Giannino su il Foglio commenta le prime mosse del governo Meloni.

Prevale l’idea paternalista che sia lo stato e non il mercato a disciplinare prezzi e tariffe. E così la produttività generale italiana continua a languire. Non fa eccezione il ddl che tutela i piccoli professionisti all’esame del Parlamento

Non ci sono solo i balneari, tassisti, notai, aziende pubbliche di trasporto che continueranno a non vedere le proprie concessioni messe a gara. L’avversione profonda alla concorrenza è una patologia sempre più estesa nella politica italiana, a destra come a sinistra. Prevale l’idea paternalista che sia lo stato e non il mercato a disciplinare prezzi e tariffe, a tutelare i mille interessi che hanno solo svantaggi da un’ondata generale in cui siano i liberi prezzi a determinare la migliore e più efficiente offerta del servizio secondo la valutazione del cliente. E così la produttività generale italiana, naturalmente, continua a languire.

Vicenda del tutto analoga è quella del disegno di legge che sta per essere approvato a passo bersaglieresco dal Parlamento: alla Camera sono bastate tre settimane per passare dalla commissione all’aula con voto finale senza modifiche. Legge che nasce da un ddl a prima firma Meloni – e questo ne spiega la celerità – della scorsa legislatura. Che mira a tutelare i piccoli professionisti dalla famigerata avidità delle grandi imprese. Passo indietro: sulla disciplina delle tariffe professionali si battaglia da molti anni. I minimi erano stati aboliti in tempi di liberalizzazioni, ma con il decreto legge 148/2017 riapparve la volontà di tutelare un equo compenso ai professionisti nei rapporti con imprese bancarie e assicurative e grandi imprese, per evitare presunte situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti “forti”. (…)