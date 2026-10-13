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Fonte: il Post
La prima ministra del Marocco Fatima Ezzahra El Mansouri ha fatto una coalizione con quattro partiti per formare il governo
13 Ott 2026 • 0 commenti
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