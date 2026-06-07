Dopo 39 vittorie consecutive, la squadra allenata da Julio Velasco è stata battuta nettamente dal Brasile, in casa, in Nations League
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Fonte: il Post
La prima sconfitta della Nazionale di pallavolo femminile in due anni
7 Giu 2026 • 0 commenti
Dopo 39 vittorie consecutive, la squadra allenata da Julio Velasco è stata battuta nettamente dal Brasile, in casa, in Nations League
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