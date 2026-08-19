Ha parlato degli stipendi di Report, di Lavitola, della sua possibile sospensione dalla Rai e di Maria Rosaria Boccia
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Fonte: il Post
La prima uscita pubblica di Sigfrido Ranucci dopo l’arresto di Valter Lavitola
19 Ago 2026 • 0 commenti
Ha parlato degli stipendi di Report, di Lavitola, della sua possibile sospensione dalla Rai e di Maria Rosaria Boccia
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